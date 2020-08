Non-respect des mesures sanitaires: les établissements qui ont fermé à Ain Diab

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire et les mesures préventives contre la propagation COVID-19, les autorités locales de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa ont procédé à la fermeture provisoire de plusieurs lieux ouverts au publics implantés à Ain Diab et Mâarif, pour une durée s’étalant entre une semaine et 48 heures, à cause de non-respect de quelques mesures de prévention contre la pandémie.

Il s’agit des établissements suivants :

– Le complexe touristique Taiti plage ;

– Le complexe touristique Miami plage ;

– Café restaurant Chez Paul ;

– Restaurant Le Treff ;

– Restaurant Karam ;

– Restaurant La Presse ;

– Restaurant Los Bandidos.

En outre, les campagnes de sensibilisation continuent à travers les différents quartiers et lieux publics, marchés et lieux de rassemblement des citoyens, en collaboration entre les autorités locales et les associations actives, pour endiguer la propagation du virus.

S.L. (avec MAP)