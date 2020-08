Non-respect des mesures anti-Covid-19: El Othmani avertit les récalcitrants

Les mesures d’état d’urgence sanitaire ont été durcies, depuis mardi 4 août, concernant les villes de Fès et de Tanger.

Cette décision du gouvernement a été de nouveau soulignée par Saâeddine El Othmani qui a vivement incité les citoyens au « respect strict » desdites mesures.

Via sa page officielle Facebook, le chef de gouvernement a écrit que les citoyens se doivent de faire preuve de responsabilité et d’efforts soutenus afin d’endiguer le risque de transmission du Covid-19.

El Othmani a aussi tenu à avertir les récalcitrants que les mesures juridiques nécessaires seront fermement appliquées à leur encontre. Le chef de gouvernement a surtout insisté sur le port obligatoire du masque de protection et sur le respect de la distanciation physique dans les lieux publics.

Par ailleurs, le communiqué de l’Exécutif, publié mardi soir, a annoncé que les nouvelles mesures d’état d’urgence concernant Fès et Tanger, entreront en vigueur ce mercredi 5 août, à partir de 20 heures.

Le gouvernement a expliqué que ces mesures seront appliquées selon les critères suivants:

1. Au niveau des villes de Tanger et Fès :

– Obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle pour se déplacer de et vers Tanger et Fès

– Interdiction de tous les rassemblements

– Fermeture à 22h des commerces de proximité, des grandes surfaces et des cafés

– Fermeture des restaurants à 23h

– Fermeture des plages et des parcs publics

– Fermeture des salles de jeux, des salles de sport et des terrains de proximité

– Réduction de la capacité du transport public à 50 pc

2. Mesures décidées au niveau des quartiers résidentiels où s’est propagée la pandémie dans les villes de Tanger et Fès :

– Fermeture des accès menant à ces quartiers par des barrages de sécurité

– Les déplacements de et vers les quartiers concernés par la fermeture seront conditionnés à des autorisations spéciales de déplacement délivrées par les autorités locales

– Fermeture à 20h des commerces de proximité, des grandes surfaces, des cafés et des restaurants

– Fermeture des souks de proximité à 16h

– Fermeture des hammams et des salons de beauté

Dans son communiqué, le gouvernement, tout en exhortant les citoyennes et citoyens au respect strict des différentes mesures préventives annoncées et à l’adhésion, avec engagement et en toute responsabilité, aux efforts nationaux visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, insiste qu’il sera procédé à l’activation des procédures de surveillance rigoureuse à l’encontre de tout individu ayant enfreint les règlements en vigueur, notamment le port obligatoire du masque de protection et le respect de la distanciation physique dans les lieux publics.

A.T.