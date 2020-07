Non-port du masque: un virologue marocain tire la sonnette d’alarme

Pr Mustapha Naji, virologue et directeur du laboratoire de virologie de l’Université Hassan II de Casablanca, tire la sonnette d’alarme. Son SOS d’expert pointe les citoyens qui s’entêtent, d’une manière incompréhensible et inconsciente, à ne point porter de masque de protection en sortant de chez eux.

Le refus irresponsable et incivique de ces « récalcitrants » aura de graves conséquences sanitaires, a déclaré le virologue à Le Site Info. Et ne pas porter de masque augmentera encore davantage le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Maroc et augure d’une seconde vague de coronavirus, a averti Pr Naji.

« Ne pas obtempérer aux mesures préventives décrétées par les autorités compétentes aura de très graves répercussions. Et l’assouplissement des mesures de l’état d’urgence sanitaire ne signifie nullement que le port des masques n’est plus obligatoire », a tenu à préciser notre interlocuteur.

Les citoyens doivent donc impérativement respecter les mesures préventives, dont le port obligatoire des masques, afin que l’on puisse maîtriser efficacement la situation épidémiologique. « Dans le cas contraire, nous devrions encore vivre avec le virus pour très longtemps. Et, par conséquent, l’éventualité d’une deuxième vague de coronavirus ne sera point à écarter », a encore prévenu Pr Mustapha Naji.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)