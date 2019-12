La chaîne publique de Ain Sebaâ frôlerait la faillite. Et le gouvernement El Othmani, d’après les réseaux sociaux, compterait imposer un impôt (un de plus, un de trop!) aux Marocains (surtout aux MRE) pour renflouer les caisses vides de 2M.

Voilà donc le tribut que devraient payer des Marocains, selon la Toile, dont certains, voire des millions, ne regardent plus les émissions et programmes mièvres de la chaîne de Ain Sebaâ. Ils préfèrent plutôt avoir les yeux de Chimène pour les chaînes satellitaires étrangères, arabes ou européennes, selon les goûts et préférences de tout un chacun.

Et c’est à ces citoyens, téléspectateurs boudant 2M ou ne regardant même la TV, d’ici ou d’ailleurs, qui devraient casquer pour aider la chaîne à épancher sa crise pécuniaire où elle se débattrait. Plusieurs voix se sont prononcées contre cette pseudo décision du gouvernement et des internautes ont exprimé leur refus en créant le hashtag “Nous ne subventionnerons pas 2M!”.

Pour en savoir davantage sur la question, Le Site Info a contacté le secrétaire général du syndicat des employés de 2M, affilé à l’Union marocaine du travail (UMT). Et Mohamed El Ouafi a révélé que certaines parties sont derrière ces rumeurs dénuées de tout fondement et ont pour dessein de remonter les Marocains contre la chaîne.

“La chaîne est financée pour 95% par la publicité. Et seuls les 5% restants le sont par les subventions publiques”, nous a-t-il précisé. Et ce, en s’étonnant que les citoyens, “du Maroc de l’an de grâce 2020”, puissent croire de telles rumeurs. “Les internautes se doivent de faire preuve de plus de discernement, de conscience et de culture”, a déploré Mohamed El Ouafi.

De plus, le responsable syndical de 2M appelle ceux qui prétendent refuser de subventionner la chaîne à prendre connaissance, même d’une façon furtive, du Projet de Loi de Finances ( PLF) 2020. Ainsi, ils y verront plus clair sur cette fameuse imposition que le gouvernement aurait décidé afin d’obliger les citoyens à subventionner la chaîne de Ain Sebaâ. “Ceux qui colportent ces allégations fallacieuses, sur ce prétendu impôt, mènent une campagne à l’encontre de 2M dans le dessein d’un règlement de comptes de cette manière honteuse”, a souligné El Ouafi.

Et de préciser, qu’effectivement, une imposition existait pour subventionner 2M, datant de 1996, mais il avait été procédé à sa suppression en 2012.

