Non, cette scène n’a pas eu lieu à Rabat (VIDEO)

Ce tram arrêté par un cycliste a enflammé la Toile. La vidéo a fait le buzz et laisse voir un individu, un Subsaharien a-t-on supposé, roulant à vélo sur la voie d’un tram et parvenant à l’arrêter, vociférant on ne sait quelles insultes et finissant par en casser les essuie-glaces. Puis, comme si de rien n’était, l’individu avait tranquillement sa bicyclette et a continué son bonhomme de chemin, comme si rien n’était.

Plusieurs Marocains, sur les réseaux sociaux (en particulier, Facebook et WhatsApp) ont cru, de bonne foi, que cette scène insolite avait eu lieu à Rabat, entre Madinat Al Irfane et le quartier de l’Agdal. Cependant, une responsable de la Société “Tramway Rabat-Salé” a déclaré à Le Site Info que cette vidéo en question n’a absolument rien à voir avec la capitale du Maroc.

La seule voie du tram Rabat-Salé gazonné, précise notre interlocutrice, est celle se trouvant près de la station Ibn Sina! Celle-ci est sujette à une surveillance des plus strictes et aucun incident du genre n’y avait été constaté.

Par ailleurs, des sources bien informées ont indiqué à Le Site Info que cet acte de vandalisme, dont l’auteur a été vite interpellé par les forces de l’ordre, s’était produit à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92, banlieue de Paris.

Larbi Alaoui