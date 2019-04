Nominations à de hautes fonctions: voici les ministères concernés

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, Redouane Zahiri a été nommé inspecteur général au ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie solidaire, alors que Samira El-Houat et Abderrahmane Mahboub ont été nommés directeurs des agences des bassins hydrauliques respectivement de Sebou à Fès et du Guir-Ziz-Rhéris à Errachidia, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Au ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique), il a été procédé à la nomination de Abdelmalek Aaouich au poste de doyen de la faculté de Charia de Fès (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah), de Mohamed Benthami en tant que doyen de la faculté des sciences de Kénitra (Université Ibn Toufail) et de Omar Touab au poste de directeur de l’École nationale de commerce et de gestion de Kénitra (Université Ibn Toufail), a ajouté Khalfi.

Pour leur part, Hassan Rguig et Mohammed Chafiq Al-Idrissi ont été nommés directeurs, respectivement, de l’École supérieure de technologie de Kénitra et de l’École nationale des sciences appliquées de Kénitra (Université Ibn Toufail).

Au niveau du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Ali Sadiki a été nommé directeur général de l’industrie, tandis que Mohamed Saaidi a été nommé directeur de la coopération internationale au ministère délégué chargé des Affaires publiques et de la gouvernance.

S.L. (avec MAP)