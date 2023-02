Nominations à de hautes fonctions: les détails (Conseil de gouvernement)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé plusieurs propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Équipement et de l’eau, Mhamed Ben Hamich a été nommé président de la Caisse pour le financement routier, alors que Abdellatif Mounir a été nommé inspecteur général, a fait savoir le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Concernant le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports -Département des sports, Abderrazak El Akkari a été nommé directeur des sports, tandis qu’au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Makram et Mohamed Larabi Kerkeb ont été nommés présidents, respectivement, des Université Hassan Ier de Settat et Ibn Tofail de Kénitra.

