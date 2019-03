Nomination d’un nouvel ambassadeur du Venezuela au Maroc

Le président auto-proclamé du Venezuela a procédé à la nomination de six ambassadeurs de son pays à l’étranger. Parmi eux, José “Chato” Guédez a été nommé au Maroc par Juan Guaido, le chef de l’opposition vénézuelienne, selon l’agence espagnole de presse EFE.

Le nouvel ambassadeur au Maroc, de ce pays de la côte nord de l’Amérique latine, est le patron du parti de gauche,”La Causa Radicali”, opposé à Nicolas Maduro. Directeur général du bureau du maire de la municipalité d’Irribaren, l’une des neuf municipalités que compte l’Etat de Lara au Venezuela, José “Chato” Guédez est également, selon son compte Twitter, président de l’Association pour la cause libéro-américaine.

Pour l’heure, le nouvel ambassadeur vénézuélien au Maroc a sa résidence en Espagne avant son installation officielle à Rabat.

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita, avait eu, le 29 janvier dernier, un entretien téléphonique avec Juan Guaido, président de l’Assemblée Nationale du Venezuela, à la demande de ce dernier, avait indiqué le MAECI marocain.

À l’occasion de cet entretien, Bourita avait fait part à son interlocuteur de toute l’attention avec laquelle le Maroc suit les développements en cours au Venezuela. Le ministre lui a également exprimé le soutien du Royaume à toutes les actions menées afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple du Venezuela à la démocratie et au changement.

Durant cet entretien, Juan Guaido, qui s’est autoproclamé président par intérim du Venezuela, le 23 janvier dernier, a exprimé sa volonté de relancer, sur des bases saines et sereines, les relations de coopération entre le Maroc et son pays, et de lever les obstacles qui ont pu entacher leur évolution.

Le Venezuela traverse une grave crise politique, depuis le 10 janvier 2019. En effet, le deuxième mandat du président Nicolás Maduro est fortement contesté par Juan Guaido. Ce dernier est soutenu par le Parlement ainsi qu’une grande partie de la communauté internationale, dont les Etats-Unis.

Larbi Alaoui