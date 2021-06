NMD: le Maroc peut voir grand, selon Benmoussa

Le Maroc dispose d’un réel potentiel dans multiples domaines qui autorise une ambition forte d’ici 2035, l’horizon choisi pour les projections du Nouveau Modèle de Développement (NMD), a affirmé, ce jeudi à Casablanca, le président de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), Chakib Benmoussa.

« Cette ambition forte et affirmée nous permet d’élargir le champ du possible et d’avoir un développement multidimensionnel, particulièrement au niveau économique », a indiqué Benmoussa, qui présentait, à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le rapport sur le NMD.

Le président de la CSMD a, à ce propos, relevé que le Maroc dispose d’atouts importants pour construire l’avenir, citant dans ce sens la centralité de l’institution monarchique, en tant que clé de voûte de l’Etat et garant de la stabilité de long terme et la transition démocratique accélérée, consacrée par la réforme constitutionnelle globale en 2011 et le capital de stabilité et de sécurité.

Il s’agit également de la position géographique de choix au carrefour des grands marchés intercontinentaux, les infrastructures aux standards internationaux renforçant la connectivité du Maroc au monde, et l’image positive et crédible auprès des partenaires étrangers et au sein de la communauté internationale des investisseurs, a-t-il précisé.

Afin de concrétiser cette ambition, Benmoussa a préconisé la création et le partage des richesses et des opportunités pour tous et le renforcement de l’inclusion, de la justice sociale et de l’équité.

Il a également mis l’accent sur le développement des capacités et des compétences des citoyens ainsi que la préservation des ressources dans les territoires.

Benmoussa a, aussi, mis en avant les cinq paris établis par le NMD à même de renforcer les engagements du Maroc et son soft-power à l’échelle régionale et internationale.

Ces cinq paris sont l’enseignement supérieur et la recherche, la société numérique, l’énergie compétitive et verte, la finance et le « Made in Morocco », a-t-il rappelé, notant que ceux-ci offrent des opportunités d’investissement et de partenariats stratégiques très importants.

Ont pris part à cette rencontre, tenue en mode hybride, des membres de la CSMD, le président de la CGEM, Chakib Alj, et les membres et présidents des commissions de la confédération.

