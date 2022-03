Météorologie nationale: un nouveau système présenté à Nizar Baraka (VIDEO)

Le nouveau système de vigilance météorologique à l’échelle communale constitue un saut qualitatif dans la gestion des risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes au niveau local, a souligné, ce mercredi à Casablanca, le ministre de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka.

S’exprimant lors d’une rencontre pour la présentation du système de vigilance météorologique à l’échelle communale, le ministre a indiqué que ce système contribuera de manière efficace au développement de l’annonce précoce de phénomènes météorologiques au niveau local, ce qui permettra d’assurer la mobilisation efficace des ressources et la préparation et la gestion des crises, outre la prise de décisions proactives pour réduire les répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes.

Afin de garantir l’accès à l’information dans ce sens, la Direction Générale de la Météorologie (DGM) a mis à la disposition des usagers des moyens techniques, dont une application pour Smartphones et un site internet de vigilance, outre un système de mise à disposition de la prévision à l’échelle de la commune envoyée régulièrement aux décideurs locaux par SMS.

Ce nouveau système, a ajouté le ministre, permettra de surveiller et de suivre l’occurrence des phénomènes météorologiques extrêmes tout en déterminant la possibilité d’occurrence d’un ou des phénomène(s) dangereux durant les prochaines 48 heures et en indiquant par zones (communes et provinces) et en quatre couleurs (vert, jaune, orange, et rouge) les niveaux de risques liés aux conditions météorologiques.

Il a, à cet égard, salué les efforts déployés par la DGM, grâce à la mobilisation de ses ressources humaines hautement qualifiées, des capacités de calcul performantes et des avancées scientifiques et techniques importantes, permettant l’élaboration de prévisions et d’alertes à l’échelle de la commune au lieu de la province ou la préfecture.

Baraka a également relevé que ce système de vigilance réalisé par la DGM en partenariat avec la Direction de Gestion des Risques Naturels du Ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) et la Direction Générale de l’Hydraulique à partir de 2018, constitue une avancée considérable dans la gestion des risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Il a, dans ce sens, affirmé que la DGM a élaboré un plan stratégique ambitieux visant à préparer pleinement le Maroc à réduire les effets des phénomènes extrêmes, notant que ce plan repose essentiellement sur la connaissance et l’anticipation des risques météorologiques et climatiques et l’offre de services basés sur l’innovation et la compétitivité pour la prise de décision.

Cette rencontre, qui a connu la participation de plusieurs acteurs du secteur, a constitué l’occasion de rappeler les répercussions et les risques météorologiques et marins, qui sont significativement exacerbés par les changements climatiques dans le monde, outre de souligner qu’ils nécessitent une vigilance permanente, avec la nécessité de passer du concept de gestion de crises basé sur le réactif au concept de gestion de la connaissance des risques basé sur des prévisions scientifiques proactives.

Elle a également été l’occasion de mettre en avant le rôle majeur de la DGM dans la gestion des risques météorologiques et climatiques, à travers l’émission de bulletins météorologiques quotidiens et de bulletins d’alerte chaque fois qu’il s’agit d’anticiper une situation météorologique dangereuse, et ce conformément à ses missions de contribution à la préservation des vies et des biens.

Dans le cadre de cette rencontre de communication, le ministre et la délégation qui l’accompagnait ont effectué une visite au centre de données DATA-CENTRE, à la salle de prévision météorologique et à la salle d’archives climatiques afin de s’informer sur la nature de leurs services qui répondent aux aspirations futures.

M.S.