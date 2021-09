New York: Omar Hilale reçu par le président centrafricain

L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale, en sa qualité de président de la Configuration République Centrafricaine (RCA) de la Commission de la Consolidation de la Paix de l’ONU, a été reçu en audience par le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadera, en marge de sa participation à la semaine de Haut niveau de la 76ème session de l’Assemblée générale.

Le président centrafricain a chargé l’ambassadeur Hilale de transmettre ses vifs remerciements au roi Mohammed VI, pour sa Haute sollicitude et le soutien constant et multiformes du Royaume en faveur de son pays.

Le président Touadera a tenu à rendre hommage au contingent marocain au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA), qui a payé un lourd tribut en assurant avec beaucoup de courage sa noble mission de protection des populations civiles et des acteurs humanitaires internationaux en RCA.

Il a informé exhaustivement l’ambassadeur Hilale, en sa qualité de président de la Configuration, des efforts qu’il a engagés, depuis sa réélection pour un second mandat à la magistrature suprême de la RCA, notamment le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre l’impunité, le désarmement, la démobilisation, la réconciliation et la réintégration (DDRR), ainsi que la consécration et le renforcement de l’Etat de droit.

Pour sa part, l’ambassadeur Hilale a salué le leadership du président centrafricain et lui a réitéré le plein soutien du Maroc pour la concrétisation des priorités de la RCA, particulièrement l’organisation des élections locales et la mise en œuvre de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation (APPR-RCA).

Il a, également, réaffirmé son engagement, en tant que président de la Configuration, à poursuivre son action de mobilisation des partenaires – aussi bien les Nations Unies, que les organisations régionales, les bailleurs de fonds et les Institutions financières internationales – en vue d’assurer à la République Centrafricaine tout le soutien dont elle a besoin pour sa sortie de crise, la consolidation de la paix et le développement socio-économique.

Enfin, le président Touadera a invité l’ambassadeur Hilale à effectuer une visite en République Centrafricaine, en sa qualité de Président de la Configuration, en vue d’assister au lancement du Dialogue Républicain, prévu à la fin de cette année, étape cruciale pour la réconciliation et la reconstruction de la RCA.

Cette audience s’est tenue en présence de Obed Namsio, ministre d’Etat et Directeur de Cabinet du Président de la République, Sylvie Baipo Témon, Ministre des Affaires étrangères, et de l’Ambassadeur de la République Centrafricaine à Washington, Martial Ndoubou.

