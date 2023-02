Netflix Maroc baisse ses prix

La plateforme de streaming Netflix a décidé de revoir ses tarifs au Maroc. En effet, le prix de chaque forfait (basique, standard et premium) a connu une baisse de 30 dirhams.

Ainsi, depuis ce 21 février, il est désormais possible d’être abonné à Netflix avec un montant de 35 dirhams/mois pour le forfait basique au lieu de 65 dirhams auparavant. Idem pour le tarif standard (65 dirhams au lieu de 95dh) et le tarif Premium (95 dirhams au lieu de 125 dirhams).

La plateforme rappelle qu’elle a investi massivement dans de nouvelles émissions et de films au cours des dernières années. Ainsi, une grande liste de programmes télévisés et cinématographiques sont prévus dans les prochains mois dont The Matchmaker et Masameer County S2.

D’autres titres ont été récemment lancés comme Glass Onion : Knives Out, Wednesday, Matilda : la comédie musicale, Emily in Paris, Pinocchio, The Witcher, Dubai Bling, The Exchange, and AlKhallat+.