Ne laissez pas vos enfants regarder « Squid Game » !

La série « Squid Game » suscite un grand débat et une importante polémique, au Maroc comme ailleurs, concernant le mécanisme de violence qu’elle a sur les enfants et les adolescents

A propos de la dangerosité de cette série, Ghita Msefer, psychologue au Centre international de psychologie du travail et enseignante à l’Ecole supérieure de psychologie de Paris, a affirmé que les enfants et les ados désirent voir du sang et des actes de violence et de mort.

Dans une déclaration à la chaîne nationale 2M, via l’outil de communication Skype, Ghita Msefer a souligné que les enfants, qui ont un complexe d’infériorité, aiment regarder de telles scènes violentes et morbides où le sang coule et où la mort rôde,

Les enfants et les jeunes, qui souffrent de ce sentiment de manque d’estime de soi, se retrouvent dans la série « Squid Game » et dans d’autres véhiculant la violence et s’en approprient les codes, qu’ils risquent de reproduire dans la vie réelle, a précisé la psychologue.

Larbi Alaoui