Nayef Aguerd rassure ses fans (PHOTO)

Nayef Aguerd, qui vient de subir une opération à la cheville, se porte bien. Blessé lors d’une rencontre amicale contre les Glasgow Rangers, le défenseur de West Ham Uniteda été opéré avec succès.

Le Lion de l’Atlas a ainsi remercié, via son compte Twitter, ses fans et tous ceux qui lui ont souhaité bon rétablissement. « l’opération s’est bien déroulée. Je souhaiterai remercier le Pr Calder ainsi que son équipe », a indiqué Aguerd.

Alors qu’on le pensait éloigné de la pelouse pour un bon moment, le joueur a rassuré ses fans. « Je vais prendre du temps pour me reposer, afin d’entamer la réhabilitation le plus tôt possible. Je suis prêt à travailler dur afin de revenir plus fort inchallah. Là où il y a une volonté, il y a un chemin », a-t-il ajouté.

A.O.

I will now take some time to rest before starting rehabilitation as soon as possible.

I am ready to work hard as I always did to come back stronger inchallah 🤲

Where there is a will there is a way ⚒🇲🇦 pic.twitter.com/YFWhtpqpwU

— Nayef Aguerd (@AguerdNayef) July 26, 2022