Naufrage d’une embarcation clandestine au large de Nador

“Dans le cadre de la poursuite des investigations menées par les services de la Gendarmerie Royale de Nador, sous la supervision du parquet compétent, au sujet de l’embarcation retrouvée au large de Nador, le 1er octobre 2018, et le sauvetage de 31 candidats à l’émigration clandestine, issus de pays de l’Afrique subsaharienne qui étaient à bord, et le repêchage de 11 corps, il a été procédé à l’identification du passeur qui figurait parmi les personnes secourues. Il s’agit d’un ressortissant de nationalité malienne, âgé de près de 18 ans et qui est actuellement en garde à vue”, affirme le communiqué.

Onze corps de candidats à l’émigration clandestine ont été repêchés à la suite du naufrage d’une embarcation, lundi au large de Nador, et le passeur, de nationalité malienne, a été arrêté et placé en garde à vue, indique un communiqué de la province de Nador.