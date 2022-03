Naufrage d’une barque de pêche à El Jadida: ce que l’on sait

Deux personnes ont trouvé la mort et cinq autres sont portées disparues dans le naufrage, mercredi matin, d’une barque de pêche artisanale, à environ 600 mètres du port de pêche d’El Jadida, ont indiqué les autorités locales de la province.

Selon des données préliminaires, deux des sept membres de l’équipage ont péri dans ce naufrage, dont l’un a succombé à ses blessures après son transfert au service des urgences de l’hôpital Mohammed V d’El Jadida, précise-t-on de même source.

Les moyens aériens et maritimes de la Gendarmerie Royale et de la Marine Royale, ainsi que d’autres ressources humaines de la Protection civile et des collectivités locales ont été mobilisés pour contribuer aux opérations de recherche et de sauvetage, dans l’objectif de retrouver les cinq autres marins toujours portés disparus.

S.L. (avec MAP)