Nasser Zefzafi n’aura pas le Prix Sakharov

Oleg Sentsov a été condamné en août 2015 à 20 ans de prison pour «terrorisme» et «trafic d’armes», après un procès dénoncé Amnesty International. Tout comme Zefzafi, il avait annoncé une grève de la faim avant d’y mettre fin. Et tout comme Zefzafi, son état de santé n’est pas rassurant.

Avec lui, le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, condamné à 20 ans de prison en Russie et 11 ONG qui défendent les droits de l’Homme et aident les migrants, avaient la possibilité de remporter ce prix. C’est finalement le cinéaste ukrainien emprisonné en Russie, qui a obtenu le Prix pour “une contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l’Homme dans le monde”, rapporte l’AFP.