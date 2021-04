Nasser Bourita s’entretient avec son homologue kazakh

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu vendredi un entretien téléphonique avec le Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Mukhtar Tleuberdi.

Au cours de cet entretien, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations entre les deux pays, insistant sur l’importance de les hisser au niveau des aspirations du roi Mohammed VI et du président Kassym Jomart Tokaïev, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux ministres, poursuit le communiqué, se sont réjouis de la décision de la République du Kazakhstan d’ouvrir une ambassade résidente à Rabat et la nomination du premier ambassadeur kazakh résident au Maroc, ce qui donnera incontestablement une nouvelle impulsion à la dynamique de coopération entre les deux pays dans différents domaines.

Soulignant l’existence d’un large potentiel pour le développement des liens économiques et culturels entre les deux pays, les deux ministres ont convenu de l’organisation de consultations politiques au niveau des ministres des Affaires étrangères, dès que la situation sanitaire le permettrait, relève le communiqué, soulignant que Tleuberdi a, à cet égard, répondu favorablement à l’invitation de Bourita d’effectuer une visite de travail au Maroc. Bourita et Tleuberdi ont aussi échangé sur les possibilités de coopération dans la lutte contre la Covid-19 et de partage d’expériences concernant les différentes mesures engagées par les deux pays en matière de relance post pandémie, précise-t-on, ajoutant que dans ce cadre, Bourita a félicité son homologue pour le lancement du vaccin kazakh (QazVac).

S’agissant de la question nationale, Bourita a fait part de l’appréciation du Maroc pour la position claire, positive et constructive du Kazakhstan et son soutien permanent à l’intégrité territoriale du Maroc. Selon la même source, le ministre kazakh a remercié par la même occasion le Maroc pour son adhésion en mars 2021 à l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire, créée sous l’égide de l’OCI, à l’initiative du Kazakhstan qui abrite son siège.

Bourita et Tleuberdi ont également convenu de renforcer leur coordination au sein des instances multilatérales et fora internationaux, conclut le ministère.

S.L. (avec MAP)