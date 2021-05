Nasser Bourita s’entretient avec son homologue jamaïcaine

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi par visioconférence, avec la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Jamaïque, Kamina Johnson Smith.

Les deux ministres ont passé en revue les différents volets des relations bilatérales qui ont connu une dynamique positive depuis 2016 et ont affirmé leur volonté commune de les dynamiser davantage dans le cadre d’une coopération Sud-Sud solidaire et efficace, telle que prônée par le roi Mohammed VI, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué. À cet égard, les deux parties ont salué les avancées réalisées depuis la signature en 2019 de la feuille de route 2020-2022, tout en insistant sur la nécessité de consolider ces acquis et de rehausser la coopération sectorielle, notamment dans les domaines du tourisme et de l’agriculture.

Les deux ministres ont considéré que l’inauguration d’Ambassades à Rabat et à Kingston permettrait d’ouvrir de nouveaux horizons et de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, rapporte le communiqué.

Pour sa part, Johnson Smith a saisi cette occasion pour féliciter le Maroc pour sa gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour le succès de sa campagne de vaccination lancée sur Hautes Instructions Royales.

S’agissant de la question nationale, la ministre jamaïcaine a réitéré le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU et au processus politique en cours visant à parvenir à une solution durable à la question du Sahara marocain.

Elle a également loué les efforts sérieux et crédibles du Royaume du Maroc visant à trouver solution politique et réaliste à ce différend régional.

Bourita et Johnson Smith se sont accordés sur l’importance de se concerter et de coordonner leur action, sur les questions d’intérêt commun, au sein des instances internationales.

A cet effet, la ministre jamaïcaine a exprimé son intention d’accorder les plus hautes considérations aux candidatures présentées par le Maroc dans le cadre du système des Nations Unies.

Cet entretien a été l’occasion pour Johnson Smith de renouveler son invitation à Bourita d’effectuer une visite officielle en Jamaïque.

S.L. (avec MAP)