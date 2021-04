Nasser Bourita s’entretient avec son homologue irlandais

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu mardi en visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères et de la Défense d’Irlande, Simon Coveney.

Durant cet entretien, les deux ministres ont loué l’excellence des relations entre les deux pays et ont marqué l’importance de les renforcer davantage, à travers l’intensification des consultations politiques, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE dans un communiqué.

Les deux ministres se sont réjouis de la tenue, récemment, de la semaine économique du Maroc en Irlande qui s’inscrit dans le cadre du développement du partenariat économique bilatéral et dans la perspective de son ouverture sur l’Afrique et sur d’autres régions du monde, a ajouté la même source. Bourita et Coveney se sont félicités, à cette occasion, de l’ouverture prochaine de l’Ambassade d’Irlande au Maroc et la désignation d’un Ambassadeur irlandais résidant au Maroc.

Coveney, poursuit le communiqué, a réitéré le soutien de l’Irlande au partenariat stratégique qui lie l’Union européenne au Maroc et a marqué son appui au Maroc pour ses efforts sérieux et crédibles de stabilité et de développement dans la région. Les deux ministres ont convenu de poursuivre leurs échanges et concertations sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, comme la Libye et le Sahel, a rapporté le ministère, notant qu’ils ont confirmé leur intérêt de poursuivre également leurs consultations au sein des instances multilatérales et internationales, notamment au sein de l’ONU.

