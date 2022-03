Nasser Bourita s’entretient avec les MAE russe et ukrainien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a eu un entretien téléphonique, ce mardi matin, avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. Plus tôt dans la matinée, Nasser Bourita s’était entretenu avec Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

Dans un tweet, le MAE ukrainien indique avoir discuté avec Bourita de la coopération bilatérale, « y compris au sein de l’ONU, pour intensifier l’aide humanitaire en faveur de l’Ukraine dans le contexte de l’agression russe en cours ».

Le chef de la diplomatie ukrainienne n’a pas manqué de relever les remerciements de Bourita à l’Ukraine pour l’évacuation des étudiants marocains.

Call with Moroccan MFA Nasser Bourita. We discussed bilateral cooperation, including within the UN, for stepping up global humanitarian assistance to Ukraine amid the ongoing Russian aggression. Minister Bourita expressed gratitude to Ukraine for evacuating Moroccan students. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 22, 2022

Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué, dans un communiqué, que l’entretien a essentiellement porté sur la situation en Ukraine et autour de ce pays.

On apprend également que Lavrov a informé en détail Bourita « des objectifs de l’opération militaire russe spéciale pour protéger la république du Donbass », ainsi que « des négociations russo-ukrainiennes pour résoudre la crise en Ukraine ».

« En outre, certaines questions concernant le développement des relations amicales russo-marocaines ont été examinées, notamment l’organisation à Moscou d’une réunion de la Commission intergouvernementale de coopération économique et scientifique », peut-on lire dans le communiqué.

Les préparatifs autour de la 6e session ministérielle du Forum de coopération russo-arabe qui aura lieu à Marrakech, ont également été abordés lors de cet entretien, apprend-on.

Pour rappel, le Maroc avait décidé de ne pas participer au vote de la résolution onusienne sur l’Ukraine. Dans un communiqué, le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’Etranger avait indiqué que « la non-participation du Maroc ne saurait faire l’objet d’aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine (…) ».

« En effet, le Royaume du Maroc continue de suivre avec inquiétude et préoccupation l’évolution de la situation entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. Il regrette l’escalade militaire qui a fait, malheureusement, à ce jour, des centaines de morts et des milliers de blessés et qui a causé des souffrances humaines des deux côtés, d’autant que cette situation impacte l’ensemble des populations et des États de la région et au-delà », soulignait le ministère dans un communiqué.

« Le Royaume du Maroc réaffirme son fort attachement au respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité nationale de tous les États Membres des Nations Unies », indique-t-on.