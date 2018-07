NASA: le Maroc va annoncer une découverte historique

Les sept planètes dont trois sont susceptibles d’abriter la vie se situent à seulement 40 années-lumière de distance du système solaire et ont été détectées au fur et à mesure qu’elles passaient devant leur étoile mère, “l’étoile naine” ultra-froide connue sous le nom de TRAPPIST-1 qui fait près d’un dixième de la taille du Soleil.

Le responsable a refusé de livrer plus de détails à ce sujet et a confié qu’une conférence sera tenue mercredi 11 juillet au siège de la NASA pour dévoiler officiellement cette trouvaille.