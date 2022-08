Narjiss El Hallak très remontée contre certains de ses followers à cause de sa fille (PHOTO)

Via son compte Instagram, l’actrice marocaine, Narjiss El Hallak, n’a pas caché sa colère et son indignation à l’égard de certaines personnes qui ont osé dire des méchancetés sur sa fille.

Dans une story, l’artiste, très remontée, a tenu à éclaircir son attitude vis-à-vis de toute personne ou de tout commentaire portant du tort à sa chère enfant. »Entendons-nous bien sur une chose! Quiconque visite mon compte ou m’envoie un message privé où écrit un seul mot désagréable sur ma fille, je ne resterai ni artiste, ni influenceuse , ni ‘classe’! Non plus, ni célébrité ou personne polie, bien élevée, cultivée et instruite! Rien de tout cela! » (la yidik lay khalik », en darija,, a écrit Narjiss El Hallak)

Narjiss El Hallak a poursuivi que sa fille est « une ligne rouge » et qu’elle trime pour elle matin et soir, donc il est vain que qu’elle ne soit pas en colère contre quiconque qui vienne » ouvrir sa bouche ». L’actrice a conclu son poste en assurant que toute femme comme elle, comprendra de quoii elle parle.

« Je ne suis pas un ange. Je suis une maman. E pour être mère, il faut se transformer en ‘sauvage’ avec les personnes impolies », a-t-elle asséné.

L.A.