Nantes: “La Casa de papel” inspire deux braqueurs Marocains

Les mis en cause ont détourné le 6 juillet 400 euros d’un hôtel Formule 1 qu’ils ont pris d’assaut, munis d’armes blanches. Ils se sont par la suite attaqués à un magasin d’où ils ont volé 13.000 euros de bijoux, entre autres. Quelques jours plus tard, ils ont brûlé leur véhicule et sont rentrés au Maroc.

