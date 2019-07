Najat El Ouafi serait atteinte d’une maladie grave

Soupçonnés d’adultère, Najat El Ouafi et un réalisateur marocain traversent une mauvaise passe. Le milieu artistique est en émoi et pointe du doigt le mari de l’actrice marocaine qui, pour des raisons de vengeance conjugale, aurait tissé de toute pièce ce scénario, selon les amis, collègues et proches des deux artistes.

L’acteur Mohamed Choubi a révélé quelques détails sur la vie de Najat El Ouafi et sur cette affaire. Il a fait savoir via son compte Facebook que l’actrice “est atteinte d’un cancer du col” et que son mari, un homme d’affaire installé aux Etats Unis, “ne l’a jamais soutenue pour lutter contre cette grave maladie”.

Choubi a par ailleurs indiqué que Najat El Ouafi a été interrogée puis libérée puisqu’aucune preuve ne prouve l’adultère. Notons que l’actrice a été interpellée la semaine dernière, en compagnie du réalisateur en question, dans un appartement au quartier Maârif, sur ordre du procureur après une plainte déposée par son mari. L’affaire a fait le tour des réseaux sociaux.

N.K