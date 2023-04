Najat Atabou répond à des rumeurs la concernant

L’artiste marocaine, Najat Atabou, a rompu son silence pour répondre à certaines rumeurs évoquant sa mort. Sur Instagram, Najat Atabou a rassuré ses followers sur cette rumeur qui s’est propagée au cours des dernières heures sur les réseaux sociaux.

« Mes bien-aimés, ne croyez pas cette fausse rumeur. Je vais bien hamdoullah avec mes enfants. Merci à tous ceux qui ont demandé après moi, que Dieu vous garde », souligne Atabou.

Et d’ajouter : « Que dieu punisse ceux qui font de fausses déclarations, et laissent mes amis et mes proches se soucier de moi ».

Plusieurs chaînes YouTube ont diffusé au cours de ces dernières heures la nouvelle de la mort de l’artiste marocaine Najat Atabou, ce qui a suscité l’inquiétude et la peur ausein de ses followers et de sa famille.