Naïm Kamal raconte une anecdote inédite sur Hassan II (VIDEO)

Par Larbi Alaoui

Il avait fait ses preuves, pendant de longues années, au sein de la rédaction du quotidien “L’Opinion”. Une plume incisive et singulière, des analyses politiques sans concession, loin des sentiers battus et parfois, souvent même, en biais avec la ligne éditoriale du parti de la Balance.

Vous l’avez deviné, sans nulle doute. Il s’agit de Naïm Kamal, journaliste “autodidacte”, talentueux et atypique, au sein de plusieurs supports nationaux; ancien conseiller de la commune de Rabat-Hassan; ayant fait longtemps partie du comité du club de pétanque du Stade marocain; ancien membre de la HACA, etc, etc. On le voit, les cordes de l’arc naïmien sont nombreuses, diverses et remarquables à mille lieues à la ronde!

Natif de la belle capitale de cerises, Sefrou, en 1953, Naïm Kamal préside depuis aux destinées du site de nos confrères de “Quid.ma”, dont il est l’éditorialiste attitré. Ses éditos plaisent et dérangent parfois. Pour preuve, un récent hommage rendu à Aziz Akhannouch, à propos de la tragédie vécue par la famille du ministre de l’Agriculture, en ce funeste 29 février, lors du séisme d’Agadir lui a valu des critiques d’aucuns, sur les réseaux sociaux particulièrement. Mais passons, pas la peine de rappeler le proverbe arabe sur les chiens et la caravane!

Ce qui importe plus à nos chers lecteurs, pour l’heure, c’est le long entretien que Naïm Kamal a accordé à Le Site Info. Il y évoque la disparition soudaine de Feu le roi Mohammed V en 1961, un 10 Ramadan. Il s’y remémore aussi l’ère hassannienne; en long et en large, avec la minutie qui est la sienne.

Naïm Kamal se souvient des voyages où il a eu l’insigne honneur d’avoir fait partie des délégations ayant accompagné Feu le roi Hassan II, lors de nombreux déplacements du Souverain défunt à l’étranger. Sauf, regrette-t-il, qu’il n’avait pas eu l’honorifique opportunité d’approcher Hassan II, ni d’échanger avec Lui le moindre propos!

Parmi ces voyages, notre interlocuteur se remémore celui effectué en Algérie en compagnie d’autres journalistes. Hassan II y avait rencontré le président algérien de l’époque, Chadli Bendjedid. C’était pendant le mois sacré de Ramadan et le Souverain avait demandé à la délégation marocaine de ne pas observer le jeûne. Cette injonction royale avait été expliquée par le fait que la mission marocaine chez nos voisins de l’Est était synonyme de “jihad”. Cela n’avait pas manqué d’interpeller les observateurs politiques de l’époque sur la portée politico-religieuse de la décision du défunt Souverain, avait relevé Naïm Kamal et de l’a rappelé à l’occasion de son entretien.

Par ailleurs, le directeur de publication du site “Quid.ma” a tenu expressément à exprimer son immense déception et sa grande amertume, concernant l’actuel état des plus déplorables des lieux du monde du journalisme et de la communication au Maroc. Dans ce sens, Naïm Kamal tire la sonnette d’alarme et invite à une réflexion sérieuse à même de rendre son aura d’antan au “quatrième pouvoir”.

En somme, une autre occasion propice pour l’ancien journaliste de “L’Opinion” de remettre “La puce à l’oreille” aux concernés qui, nous l’espérons, prêteront une oreille attentive à l’appel d’un professionnel averti et confirmé et ne feront pas la sourde oreille.

Tout en souhaitant que cela ne soit pas (encore une fois de trop!) un voeu pieux, Le Site Info vous invite à mieux connaître notre invité de marque de la série d’entretiens intitulée “Al wajh Al Akhar”(L’autre facette).

Bonne lecture et bon visionnage!

L.A.