Nador: un dangereux trafiquant dans les filets de la police

La Brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté de Nador a procédé, dimanche, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’arrestation d’un individu aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

Le mis en cause, qui faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt au niveau national émis par les services de sûreté de Nador, Berkane et Saidia ainsi que par la Brigade nationale de la police judiciaire, a été interpellé à bord d’un véhicule léger dans la zone d’Oulad Tayeb, aux environs de la ville de Nador, indique un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

La fouille de sa voiture a permis de saisir 75 doses de cocaïne et une somme d’argent en devises nationale et étrangère, selon la même source, précisant que les perquisitions effectuées dans son domicile ont permis de saisir 67 doses supplémentaires de cocaïne ainsi que 400 grammes de chira, ainsi qu’une somme d’argent qui serait le fruit du trafic de drogue. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les autres actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)