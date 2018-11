Nador: surprenante découverte dans une cargaison de jus en conserve

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés et déterminer d’éventuels liens avec d’autres complices s’activant dans le trafic de drogue et de psychotropes, conclut la DGSN.

La police judiciaire de Nador a arrêté, jeudi, trois individus aux multiples antécédents judiciaires et une fille soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.