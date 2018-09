Nador: deux policiers risquent gros

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent à l’encontre de deux policiers exerçant au port de Beni Ensar, un brigadier-chef et un gardien de la paix, pour leur lien présumé avec les membres de ce réseau criminel.

Selon la DGSN, les mis en cause, un employé dans une société de transport maritime et un agent de sécurité, ont été arrêtés dans la cadre des investigations menées par les services de la sûreté nationale après l’arrestation de deux personnes en flagrant délit lorsqu’ils s’apprêtaient à traverser clandestinement le poste frontalier du port de Beni Ensar.