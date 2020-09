Nador: arrestation d’un trafiquant recherché

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de Sûreté de Nador ont interpellé, mardi sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu pour liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic de drogue, le trafic international de voitures volées, et dans le faux et usage de faux.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause, âgé de 32 ans, avait été interpellé, en coordination avec les services de la gendarmerie royale à la zone de Selouane, ajoutant qu’il fait l’objet de 7 mandats de recherche au niveau national émis par les services de la police judiciaire et de la gendarmerie royale à Nador, Rabat, Laâyoune, Agadir et Selouane.

Les perquisitions effectuées aux deux domiciles de suspect, situés à Selouane et Ben Taïeb se sont soldées par la saisie de 2 voitures, 15 plaques d’immatriculation étrangères et marocaines falsifiées, 5 cartes grises de voitures au nom d’autrui et une somme d’argent estimée à 159.400 dirhams qui pourrait provenir de cette activité criminelle, poursuit le communiqué.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels attribués au concerné, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)