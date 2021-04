Nadia Mouden: « Mon fils me manque en ces temps de pandémie » (VIDEO)

La présentatrice vedette de la chaîne nationale de la Rue Brihi, à Rabat, est l’invitée de cet épisode de la nouvelle saison de l’émission de Le Site info, « Al Wajh al akhar » (L’autre facette).

Nadia Mouden évoque pour nos lecteurs son enfance à Kénitra, la capitale du Gharb, et ses débuts dans le monde du journalisme. Elle se rappelle particulièrement pour nous la plus importante couverture médiatique de toute sa brillante carrière de journaliste au sein d’Al Oula.

A propos de la pandémie, notre invitée a exprimé le ressentiment de tous les Marocains sur le coronavirus, ayant elle-même contracté la maladie.

Nadia Mouden n’a qu’une idée en tête quand toutes ces circonstances pénibles ne seront, enfin, qu’un douloureux passé: voyager. Destination? Toulouse où vit son fils « qui me manque trop », regrette-t-elle.

Notre invitée ne manque pas non plus de parler de son quotidien ramadanesque, pendant le mois sacré de jeûne en cours, ainsi que sa méthode pour concilier son travail de journaliste et celui de maîtresse de maison. Mais ce n’est pas tout! Cet épisode de « Al Wajh al akhar » révèlera à nos fidèles lecteurs d’autres facettes de la vie, aussi bien personnelle que professionnelle, de l’excellente présentatrice pour qui les téléspectateurs de la première chaîne nationale ont les yeux de Chimène: Nadia Mouden.

Bon visionnage!

Larbi Alaoui et Rim Tbiba