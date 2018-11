Nadia Larguet gagne un procès contre l’ONMT

La justice administrative de Rabat brise une fois de plus le tabou et donne droit à une artiste contre l’administration. L’Office National Marocain du Tourisme a été en effet condamné pour avoir utilisé les qualités professionnelles et les relations de Nadia Larguet pour lancer une campagne de promotion d’un projet porté en commun par l’intéressée et l’Office conformément à son objet social.

L’Office National Marocain du Tourisme a “doublé” Nadia Larguet en utilisant son travail et en réalisant le projet avec d’autres personnes pour une diffusion sur une célèbre chaîne française. Nadia Larguet, connue et reconnue dans le domaine pour son grand professionnalisme et son sérieux, a eu raison de porter plainte devant les tribunaux, puisque le tribunal administratif de Rabat a condamné l’ONMT par jugement en date du 05/05/2017. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel administrative de Rabat par décision en date du 21/06/2018.

La question qui se pose maintenant c’est de savoir si l’Office va exécuter ce jugement ou s’il va utiliser tous les moyens pour ne pas l’exécuter comme c’est le cas avec certaines administrations marocaines. L’intéressée déclare : ” Je suis fière d’avoir été jusqu’au bout, assistée par un avocat aussi tenace que Maître Quessar. J’espère que ce jugement servira à toutes les personnes qui se font régulièrement flouer en matière de droit d’auteur et qui n’osent pas déposer plainte”.