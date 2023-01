Nadia Fettah Alaoui préside le Conseil d’Administration de la CMR

Madame Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, a présidé le mardi 17 janvier 2023, la réunion du Conseil d’Administration de la Caisse Marocaine des Retraites.

Dans son allocution d’ouverture, la Présidente de la séance a remercié les membres du Conseil et ses instances de gouvernance de l’appui apporté à la Caisse dans la mise en œuvre de son plan d’action stratégique et l’amélioration de sa performance ce qui contribue au renforcement de son système de gouvernance, notamment après son passage au contrôle d’accompagnement.

S’agissant de la réforme globale des régimes de retraite, la ministre a réitéré l’engagement du Gouvernement à accélérer la mise en œuvre de ce chantier en concertation avec les partenaires sociaux et économiques dans l’objectif d’assurer la continuité et la pérennité des équilibres financiers des régimes et la préservation des droits des affiliés et retraités. Elle a également rappelé la nouvelle mesure, adoptée dans le cadre de la loi de finances 2023, relative au relèvement du taux d’abattement forfaitaire qui passe de 60 % à 70 %. Cette mesure a pour impact l’amélioration des pensions de 171.000 bénéficiaires.

Le Conseil a également salué les indicateurs positifs liés aux résultats du plan d’action de la Caisse et au contrat-programme conclu avec l’État, ce qui a permis l’amélioration de sa performance et de la qualité de ses services.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour de cette session, le Conseil d’administration a approuvé le budget et le plan d’action de la CMR au titre de 2023 ainsi que l’ensemble des projets de décisions qui lui ont été présentés.

Les travaux de cette session se sont achevés par la lecture d’un message de loyauté et de fidélité à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste.