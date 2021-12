Nabila Rmili s’apprête à relooker Casablanca (PHOTO)

Casablanca méritera encore davantage son nom en étant parée de couleur blanche immaculée! Cette belle initiative, la capitale économique la doit à sa maire RNIste, Nabila Rmili.

En effet, celle-ci a lancé une campagne visant à peindre en blanc 1400 édifices casablancais et leur redonner leur éclat d’antan. Via son compte Twitter, Nabila Rmili a écrit à ses followers: « C’est avec une grande fierté que je partage avec vous mes sentiments de satisfaction quant à la campagne de la ville que la population a bénie. Campagne qui consiste à repeindre en blanc 1400 édifices. Ensemble, faisons en sorte de rendre sa splendeur à notre ville blanche! ».

Cette mesure survient dans le cadre de grands changements et projets que connaît la capitale économique du Royaume pour la sauvegarde de l’identité et l’attractivité de la ville, faisant de Casablanca l’une des plus grandes et belles villes du continent.

Pour Rappel, depuis son élection à la tête du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili n’a eu de cesse de concrétiser des projets qui croupissaient dans les tiroirs depuis de nombreuses années.

L.A.