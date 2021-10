Nabila Rmili promet de répondre aux attentes des Casablancais

Remplacée par Khalid Ait Taleb au poste de ministre de la Santé, comme annoncé par un communiqué du Cabinet royal, jeudi 14 octobre, Nabila Rmili (RNI),maire de Casablanca, a exprimé le vœu du Conseil de la capitale économique d’étudier sérieusement et de résoudre différentes problématiques pointées du doigt par les Casablancais.

Et via son compte Twitter, Nabila Rmili a publié un enregistrement vidéo, filmé à proximité d’une décharge publique illégale, dans la zone d’Anfa, où on la voit en compagnie de nombreux responsables locaux. La nouvelle maire de Casablanca y a lancé un appel, aussi bien à la population qu’aux responsables, d’œuvrer en commun dans la gestion des déchets ménagers.

A noter que le Conseil de la capitale économique a de nombreux défis à relever, concernant principalement la voirie, le transport, l’assainissement, les espaces verts et la mise à niveau urbaine. Aussi, les Casablancais espèrent-ils beaucoup que la nouvelle maire réussira à répondre à leurs attentes socio-économiques.

A.L.