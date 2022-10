Nabila Rmili dit stop aux charrettes à Casablanca, la Toile divisée (PHOTOS)

La maire de Casablanca a fait une annonce radicale pour fluidifier la circulation à Casablanca. Les charrettes tractées par animaux ne seront plus tolérées dans la ville, vu leur impact négatif sur la mobilité urbaine. L’annonce divise pourtant le web.

« On n’accepte plus de voir des charrettes tirées par des animaux en circulation à Casablanca, pourtant qualifiée de ville intelligente. Cette décision facilitera le quotidien des Casablancaises et Casablancaisʺ, indiqué Nabila Rmili mercredi lors d’une réunion du Conseil de la ville de Casablanca.

La décision a été saluée par plus d’un, à en juger les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais cela reste une décision qui divise, entre ceux qui voient que la circulation est déjà infernale à Casablanca en temps normal, et ceux qui se demandent si cela n’est rien de plus qu’une annonce non réfléchie.

Certains internautes ont interrogé la maire sur ce qui adviendra des chevaux et ânes qui tirent ces charrettes, alors que d’autres se posent des questions sur l’avenir des personnes qui gagnent leur vie via ce moyen. D’autres pensent que cela va contribuer à la hausse des triporteurs à Casablanca, dont la conduite laisse à désirer.

A.O.

🛑 On n’accepte plus de voir des charrettes tirées par des animaux en circulation à Casablanca, pourtant qualifiée de ville intelligente. Cette décision facilitera le quotidien des casablancaises et casablancais. #Pourunevillemeilleure — Nabila Rmili (@nabila_rmili) October 5, 2022

Sinon, les animaux de trait seront remplacés par quoi ? Y'ayra il un budget d'aide aux gens pour s'acheter un véhicule "intelligent" ? Et ses animaux, ils iront où ? Ils seront tués ?

C'est gentil de lancer des annonces ainsi, mais c'est encore mieux de bien les dérailler. — Me3rofa Chkoun (@bagha_ti9ar) October 6, 2022