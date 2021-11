Nabila Mounib: « Nous ne sommes pas de ceux qui n’apparaissent qu’au temps des élections »

Le Parti socialiste unifié (PSU) a annoncé, le mercredi soir du 24 novembre, l’organisation prochaine de ses portes ouvertes, concernant la Région de Casablanca-Settat, pour ce samedi prochain, le 26 du mois courant.

A cette occasion, via sa page Facebook, la secrétaire générale, Nabila Mounib, a affirmé que ces portes ouvertes, organisées au sein du siège casablancais su PSU, auront pour objectif des rencontres et des tables rondes, en sus d’expositions se rapportant aux activités partisanes et à la participation politique du parti.

Commentant sa publication, Nabila Mounib a écrit: « Nous ne sommes pas de ceux qui n’apparaissent qu’au temps des élections, puis sont aux abonnées absents après! ». Elle a également ajouté qu’elle souhaite la bienvenue à toutes et à tous aux portes ouvertes du Parti socialiste unifié.

L.A.