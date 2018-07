Nabila Mounib: “Libérez les détenus du Hirak!” (VIDEO)

Concernant la marche de ce dimanche, Mounib s’est félicitée de sa réussite, estimant qu’elle a atteint ses objectifs eu égard aux messages et slogans scandés et aux nombre des participants.

“Ce sont les lobbies de corruption qui menacent la sûreté de l’Etat, et non pas les jeunes du Hirak qui sont sortis pour réclamer leurs droits”, a-t-elle martelé.

Outre les familles et amis des détenus, plusieurs organisations nationales ont pris part à cette marche, notamment la Fédération de la gauche démocratique (FGD) qui rassemble trois formations politiques à savoir le Parti socialiste unifié (PSU), le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS) et le Congrès national Ittihadi (CNI).

Ce dimanche, une grande marche en soutien aux détenus du Hirak a eu lieu à Casablanca. Les participants à cette manifestation ont dénoncé les “lourdes” peines infligées à Nasser Zefzafi et ses compagnons et appelé à la libération de tous les détenus pour inaugurer “une nouvelle ère de réconciliation avec le Rif”.