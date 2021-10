Nabil Khaldi célébré après sa guérison du coronavirus (PHOTO)

Le musicien et compositeur marocain, Nabil Khaldi, s’est complètement rétabli du coronavirus, après avoir été placé en réanimation puis avoir suivi son traitement à domicile.

A cette occasion, les amis et collègues de l’artiste ont tenu à fêter l’évènement. Et via son compte Instagram, Mourad Asmar a publié une photo qui fait voir cette célébration. « Une belle fête en l’honneur de l’artiste Nabil Khaldi, en présence d’un bouquet d’artistes et de journalistes! Meilleurs vœux de bonne santé, frère Nabil! », a-t-il écrit.

Pour rappel, Nabil Khaldi a été placé en réanimation, en juillet dernier, après l’aggravation de son état de santé. Le musicien avait finalement quitté l’hôpital après l’amélioration de son état de santé.

