Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Jaouad Ghassal, conseiller en communication au cabinet de Mustapha Ramid, vient de confirmer l’information sur les réseaux sociaux. Toutes nos condoléances à Mustapha Ramid et à sa famille.

