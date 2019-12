Muslim réagit enfin aux accusations de son ex-épouse (VIDEO)

Il y a quelques jours, Nabila, l’ex-épouse de Muslim avait accordé une interview à Chouf TV où elle a accusé l’actrice Amal Saqr de lui avoir volé son mari de l’avoir ensorcelé pour garder auprès d’elle.

La sortie de la jeune femme avait provoqué un tollé sur la Toile, poussant le chanteur à annoncer officiellement son mariage avec Amal Saqr.

Invité jeudi de l’émission «Le Morning de Momo» sur les ondes de Hit Radio, Muslim est revenu sur cette affaire, qualifiant la sortie de son ex-épouse d’ «erreur monumentale». «Elle est malheureusement entourée de certaines personnes qui la manipulent. Lorsque j’ai vu sa vidéo, je lui ai envoyé ce message : «Merci. Tu fera vivre l’enfer à nos enfants»», a confié le chanteur. Il a également fait savoir que Hidaya, sa fille aînée, est au courant de cette histoire.

Rappelons que l’ex-épouse de l’artiste a fait savoir que Muslim et Amal Saqr entretiennent une relation extra-conjugale depuis 2014, précisant que cette dernière était la cause de leur divorce. «Je lui ai beau parler pour la convaincre de laisser ma famille tranquille, en vain. Elle me menaçait de publier mes photos et vidéos sur des sites porno», a fait savoir Nabila. Et d’ajouter : «Notre mariage a duré 11 ans avant qu’il ne me répudie. Je ne pardonnerai jamais à Amal Saqr d’avoir détruit ma famille».

Certains internautes ont exprimé leur soutien à Nabila, flinguant à leur passage Muslim et Amal Saqr. D’autres, en revanche, ont pointé du doigt l’ex-femme du rappeur qui, selon eux, juge que son mari est victime et qu’Amal Saqr est la seule coupable de l’histoire.

H.M.