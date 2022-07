MRE: Ammor interpellée sur la cherté des billets de voyage

Malgré toutes les critiques et les revendications des citoyens, demandant l’intervention du gouvernement pour résoudre le problème, les prix des billets de retour au pays des Marocains du monde, afin de passer les vacances d’été, demeurent toujours aussi chers.

A ce propos, Imane Lamaoui, députée du Parti Authenticité et Modernité (PAM), à la Chambre des représentants, a adressé une question à la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, demandant son intervention dans le but de résoudre ce problème de cherté des billets de voyage.

Membre de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, la députée PAMiste a ajouté que l’année précédente a connu une réduction importante des prix des billets d’avion et ceux des autres moyens de transport, au profit des Marocains du monde qui ont alors exprimé leur entière satisfaction.

Cependant, nos MRE se trouvent confrontés, cette année, à des dépenses exorbitantes et ce, car en plus de la cherté des billets de voyage et des déplacements, les familles composées de plusieurs personnes sont obligées d’effectuer les tests PCR, ce qui alourdit davantage le total des frais engagés et inattendus dans le budget familial initial.

Aussi, Imane Lamaoui a-t-elle demandé à la ministre Fatim-Zahra Ammor d’intervenir, en prenant les mesures adéquates, susceptibles de revoir à la baisse les prix des billets de voyage, en ce qui concerne les Marocains résident à l’étranger.

