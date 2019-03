Mozambique: Très Hautes Instructions du roi Mohammed VI après le désastre

Sur Très Hautes Instructions du roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a envoyé une aide humanitaire d’urgence aux victimes du cyclone Idai, qui a frappé le Mozambique, les 14 et 15 mars 2019, causant d’importantes pertes humaines et matérielles, a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI).

L’acheminement de cette aide humanitaire de 39 tonnes, comprenant notamment des tentes, des couvertures et des denrées alimentaires de première nécessité, est assuré par les Forces Armées Royales, a précisé le MAECI dans un communiqué.

Cette action fait suite à l’appel à l’aide internationale lancé par les autorités mozambicaines. Elle exprime la solidarité permanente du Royaume du Maroc avec les populations de ce pays africain endeuillé par une catastrophe naturelle particulièrement sévère, a conclu le ministère.

Selon RFI, le Mozambique est toujours dans la détresse une semaine après le passage du cyclone. Les secours s’organisent difficilement dans la deuxième ville du pays, “détruite à 90%”. Le chef de l’opération Rescue South Africa a signalé trois incidents sécuritaires jeudi, “tous liés à la nourriture”. Un bilan provisoire fait état de 259 morts au Zimbabwe et 257 disparus. Au Mozambique, le bilan officiel est encore de 242 morts et des centaines de disparus. “La décrue qui a commencé laisse présager le pire”, selon RFI.

S.L. (avec MAP)