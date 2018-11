Mouvement de solidarité avec deux musiciens de rue arrêtés à Casablanca

Des jeunes ont prévu un rassemblement de protestation ce jeudi soir à Casablanca à la Place Maréchal, (Nations-Unies) pour dénoncer l’arrestation de deux musiciens de rue, Badr Mouataz et Mehdi Achataoui.

Ce mouvement est organisé en solidarité avec les deux artistes de rue qui comparaissent devant le Tribunal de première instance d’Ain Sbaa de Casablanca. Ils avaient été arrêtés la semaine dernière par les services de sécurité qui avaient interdit toute manifestation culturelle dans la rue. #Free-lfen avait dénoncé les arrestations sur sa page Facebook et cela avait choqué beaucoup d’internautes et suscité moult réactions sur les réseaux sociaux.

Par solidarité, de nombreux activistes de Facebook ont suivi le mouvement #Free-Lfen, affirmant en cela que la pratique de la musique dans la rue n’était “pas un crime”. Des célébrités marocaines de la musique ont compati avec les deux jeunes artistes de la place “Maréchal” ou des Nations-Unies. Ils se sont joints à la cause pour défendre l’art pratiqué dans les rues. C’est le cas notamment la chanteuse marocaine Asma Lmnawar qui a diffusé plusieurs messages.

Le phénomène de l’art dans la rue prend de plus en plus d’ampleur sur certaines places publiques et se veut dans l’esprit d’une liberté culturelle où de jeunes artistes talentueux, s’épanouissent. Malheureusement, les autorités ne l’entendent pas toujours ainsi.

M.J.K.