Moutons fauchés à Mohammedia: les voisins brisent le silence (VIDEO)

Un ressortissant français a cruellement fauché dimanche un troupeau de moutons surveillé par un enfant dans la région de Mansouria, à Mohammedia. La vidéo a fait le tour de la Toile et provoqué la colère des internautes.

Les voisins de la victime aussi réagi, de leur côté, à cet acte criminel, dénonçant cette injustice et appelant les autorités à sanctionner le coupable. «Nous dénonçons vivement cette injustice. C’est de la «hogra». Le crime commis par cet individu est inacceptable. Nous avons toujours été un peuple hospitalier. Le coupable devait s’en rappeler avant de commettre son acte», s’est insurgé un voisin.

«Il n’avait pas le droit de massacrer ces moutons et menacer l’enfant. Le coupable doit être puni par la justice», a appelé un autre.

Ce triste individu, un certain M.Pizzaïolo, ressortissant français, a perpétré son crime en prétextant que le troupeau paissait sur un champ qui lui appartient. Après avoir réalisé à sa façon “Le silence des agneaux”, il a aussi menacé le jeune berger en lui assénant un sec: “Casse-toi! Sinon tu finiras comme tes moutons”.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, sur ordre du procureur du roi de Ben Slimane. Et tout le monde espère qu’il répondra de son acte devant la justice et qu’il écopera d’une lourde peine d’emprisonnement, assortie d’une forte amende sous forme de dommages et intérêts au profit des propriétaires des ovins.

L.A. et N.M.