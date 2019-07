Moulay Rachid était au Royal Golf de Tanger

Le prince Moulay Rachid a présidé, ce mardi au Golf Royal à Tanger, un déjeuner offert par le chef du gouvernement, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI.

A son arrivée au Golf Royal, Moulay Rachid a passé en revue un détachement des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Le prince Moulay Rachid a été également salué par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le président du Conseil de la région, le gouverneur de la province Fahs-Anjra, le président du Conseil provincial de la préfecture Tanger-Assilah et le président du Conseil de la ville de Tanger.

Ont été conviés à ce déjeuner, les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des Conseillers, les Conseillers royaux, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les Officiers supérieurs de l’Etat-Major des Forces Armées Royales et les membres du Corps diplomatique accrédité au Maroc, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

S.L. (avec MAP)