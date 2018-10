Moulay Hicham réagit à l’affaire Jamal Khashoggi

Le prince Moulay Hicham considère que cet acte est une violation de la loi internationale, des droits de l’Homme et des principes de la religion islamique, soulignant que les autorités saoudiennes sont appelées à élucider les circonstances de ce crime et présenter les coupables devant la justice. “Dans le cas contraire, les autorités saoudiennes seraient responsables de cet acte barbare”, conclut-il.

