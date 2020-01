Moulay Hicham appelle à la libération des détenus d’opinion au Maroc

“Le prince rouge” a adhéré à la campagne placée sous le hashtag “Free kolchi” (Liberté pour tous!). Laquelle campagne aspire à ce que tous les détenus, qui ont été incarcérés à cause de leurs publications sur les réseaux sociaux ou d’extraits de vidéos de chansons engagées, recouvrent la liberté.

Moulay Hicham Alaoui a participé à la campagne “Free kolchi” sur sa page officielle Facebook. Il y a écrit que le Maroc est un beau pays mais qu’il sera encore plus beau si on relaxe les détenus d’opinion et “si on en finit avec les causes de l’injustice et de l’humiliation”.

La publication est aussi illustrée par les photos de nombreux jeunes qui ont été incarcérés pour s’être exprimés, conformément à la notion de la liberté d’expression et d’opinion. Et Moulay Hicham a commenté son post avec le hashtag: “J’exprime mon opinion. Je ne suis pas un criminel!”.

A.L.