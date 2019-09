Moulay El Hassan en colère à cause de l’état d’une route ?

Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum de ce vendredi, le prince héritier a une relation spéciale et privilégiée avec la princesse Lalla Malika. Celle-ci est la tante du roi Mohammed VI et la fille unique de Feu Mohammed V.

Moulay El Hassan avait coutume, l’été dernier, de rendre des visites régulières à la princesse Lalla Malika, à sa résidence sise aux environs de la ville de Skhirat, précise la même source.

Cependant, la dernière visite effectuée par le prince héritier aurait suscité son irritation vu l’état lamentable de la route menant à la résidence de la tante du Souverain. Chaussée dégradée et route mal éclairée auraient été la cause de la colère princière.

Le lendemain même, rapporte le journal, les travaux d’asphaltage de la route et la réfection de l’éclairage sont allés bon train.

M.D.